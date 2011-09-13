〔中国货币市场〕回购利率续跌,央行千亿正回购难改资金面宽松(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海9月13日电---中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周二早盘延续跌势.尽管央行今日进行了逾千亿的正回购操作,但市场流动性宽松,机构仍然能够坦然面对,回购利率不涨反跌.

"资金情况还是比较宽松,隔夜、七天(回购)资金出(借)的很多."华南一位银行交易员称.

她并表示,虽然本周四(15日)中小行将进行准备金上缴基数扩大後的首批缴款,但由于市场流动性宽松,大行资金供给充裕,中小银行已经对需要上缴的资金准备就绪.

上海一银行交易员并指出,央行今日逾千亿正回购并未造成流动性的明显收紧,资金面宽松的态势近期还将延续,且在15日存款准备金缴款後可能还会更显宽松,预计七天期回购利率将震荡下行,但料其难以降至3%以下.

业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行1,100亿元人民币两期正回购操作,其中七天期品种为800亿元,28天期为300亿元.[ID:nCN1960885]

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为9月15日.[ID:nCN1927347]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9656 3.0518 -8.62

七天CN7DRP=CFXS 3.2846 3.6305 -34.59

14天CN14DRP=CFXS 3.4902 3.9913 -50.11

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9583 3.0413 -8.30

七天CHICNY7D=CFXS 3.2970 3.6460 -34.90

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.9750 3.0670 -9.20

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2838 3.6300 -34.62

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5085 4.0200 -51.15

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9525 3.0408 -8.83

七天SHICNYSWD= 3.2817 3.6233 -34.16

三个月SHICNY3MD= 5.6272 5.6513 -2.41

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