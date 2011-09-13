〔中国汇市〕人民币兑美元续跌,因长周末期间美元走强

* 人民币兑美元续跌

* 因长周末期间欧债危机升温,美元走强

* 人民币短期或进入休整期

路透上海9月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘即期汇价下滑,长周末期间欧债危机再趋升温,推动美元走强,人民币中间价受拖累开低,汇价盘中也延续调整态势.

交易员认为,欧元区局势不稳导致非美货币近期走势偏弱,人民币受此影响暂难有上升动力,短期内或进入休整期.

北京时间11:41,人民币兑美元即期报6.3959元,上日收报6.3882元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3982元,上日中间价为6.3922元.

"欧元跌得挺凶的,欧元区局势不太稳,近期人民币还是会随着非美货币波动,(美元兑人民币)可能会回到6.40上方."华南一银行交易员称.

他并认为,人民币此前的持续走强,已将一度产生的贬值预期基本打消,反而使得单边升值预期再度增强,这应该也不是央行希望看到的,央行可能会选择适当放缓人民币升值步伐,打乱汇价单边上涨的节奏,重新营造双向波动中升值的局面.

东京汇市欧元兑美元周二持稳,此前海外市场震荡走势中,一波空头回补提振欧元兑美元涨逾0.02美元,因市场寄望中国将通过购买意大利公债予以支持.但交易商多认为持续看多欧元的理由无多.[FRX/CN]

中国各主要金融市场在9月12日因中秋假期而休市.

北京时间11:39,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3210/80,上日尾盘为6.3270元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3785/15元,上日尾盘报6.3840元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)