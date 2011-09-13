《中国金融债发行日程表》--9月13日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
以下为中国即将或正在发行的金融债:
发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间
(亿元人民币)
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*国开行 不超过200 5 周五招标 固息金融债 9/17-9/26
国开行 *150 3 *4.64% 固息金融债 9/9-9/19
*180 10 *4.87% 固息金融债 9/9-9/20
农发行 *150 5 *4.59% 固息金融债 9/9-9/15
农发行 -- -- -- 金融债 9/22
农发行 -- -- -- 金融债 10/11
农发行 -- -- -- 金融债 11/10
瑞穗银行 10 2年 -- 浮息金融债 --
(中国) (一年定存基准)
深发展 不超过100 5-15年 -- 次级债 --
(000001.SZ) 至多100 1-10年 -- 金融债 --
浦发银行 至多500 5年以上 -- 次级债 --
(600000.SS) 不超300 3/5年 -- 金融债 2011年底前
兴业银行 至多500 不超10年 -- 金融债 --
注: *表示新增.(完)
--整理 曾菱; 审校 周晓峰
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》