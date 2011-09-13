《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月13日

路透上海9月13日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2011年9月10日-9月16日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/15 深 尔康制药 300267 不超过4,600 -- -- 西部证券 9/20
9/15 深 万福生科 300268 不超过1,700 -- -- 平安证券 9/20
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金3,455.30亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1960961]
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
泰信中小盘精选 泰信基金 中国银行 工商银行、金元证券等 9/13-10/21
股票基金
富国中证500 富国基金 农业银行 中国银行、安信证券等 9/9-9/28
指数增强型基金(LOF)
华宝兴业标普 华宝兴业 境内:建设银行 招商银行、光大证券等 9/5-9/23 募集上限为40亿元人民币
股票指数基金(QDII)(LOF) 境外:纽约梅隆银行
长信内需成长 长信基金 农业银行 招商银行、长江证券等 9/5-9/23
股票基金
银华消费主题 银华基金 建设银行 农业银行、中信证券等 9/5-9/22
分级股票基金
汇添富深证 汇 添 富 工商银行 招商银行、光大证券等 8/26-9/26
300ETF联接基金
东吴新产业 东吴基金 建设银行 农业银行、银河证券等 8/29-9/23
精选股票基金
交银施罗德深证 交银施罗 农业银行 建设银行、招商银行等 8/29-9/23
300价值ETF联接基金
交银施罗德 交银施罗德 建设银行 招商银行、中金公司等 8/24-9/21
双利债券基金
诺安全球收益 诺安基金 境内:工商银行 中国银行、海通证券等 8/22-9/21
不动产基金 境外:布朗兄弟哈里曼银行
诺安油气能源 诺安基金 招商银行 中国银行、国泰君安等 8/29-9/20
股票基金(QDII)(FOF)(LOF)
南方中国中小盘 南方基金 境内:农业银行 建设银行、东方证券等 8/25-9/20 预定募集规模上限为30亿元
股票指数基金(QDII)(LOF) 境外:纽约梅隆银行
景顺长城大中华 景顺长城 境内:工商银行 农业银行、中信建投等 8/19-9/19 预定募集规模为8亿美元
股票基金(QDII) 境外:渣打银行(香港)
深证300价值ETF 交银施罗 农业银行 中信建投、海通证券等 8/29-9/16
南方上证380 南方基金 建设银行 中国银行、兴业证券等 8/22-9/16
ETF联接基金
广发制造业 广发基金 工商银行 农业银行、申银万国等 8/19-9/16
精选股票基金
富安达优势 富 安 达 交通银行 国泰君安、安信证券等 8/16-9/16
成长股票基金
平安大华行业 平安大华 中国银行 农业银行、中信证券等 8/15-9/16
先锋股票基金
易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 申银万国、招商证券等 8/15-9/14
易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 海通证券、中信证券等 8/15-9/14
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注
(亿元) (年)
农发行 150 5 固息金融债 周四
长江电力 65 1 短期融资券 周四
(600900.SS)
中石油集团 150 1 短期融资券 周五
财政部 300 1 记账式国债 9/15-9/19
财政部 300 3 记账式国债 9/8-9/13 今年第13期三年期品种续发
财政部 300 1/3/5 储蓄国债 9/10-9/23
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4.国库现金定存到期
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期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
2011年第二期 300 六个月 3月15日 9月13日 6.23%
二.资金投放因素
1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 正回购到期 合计
900 490 1,390
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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
财政部 贴现国债 100 周一
中石化集团 短期融资券 100 周三
农发行 浮息金融债 100 周四
财政部 储蓄国债 150 周四
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3.本周新股资金解冻
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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
隆华传热 不超过2,000 33.00 -- -- -- 9/7 9/13
明泰铝业 6,000 18-20 -- -- -- 9/7 9/13
丹邦科技 不超过4,000 13.00 -- -- -- 9/7 9/13
露笑科技 3,000 18.00 -- -- -- 9/8 9/14
长青集团 不超过3,700 -- -- -- -- 9/9 9/15
=======================================================================================(完)
--整理 曾菱; 审校 边竞