〔日本个股〕日产汽车称计划在中国销售电动车LEAF

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
路透东京9月13日电---日本日产汽车(7201.T)在中国合资企业总裁中村公泰(Kimiyasu Nakamura)周二对记者表示,计划从日本出口电动车Leaf,在中国市场进行销售.
中国是日产汽车最大的市场,该公司在中国占有6.2%的市场份额,高于同为日本汽车厂商的丰田汽车(7203.T).(完)
--编译 郑茵;审校 孙茉莉
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
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