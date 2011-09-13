〔日本个股〕日产汽车称计划在中国销售电动车LEAF

路透东京9月13日电---日本日产汽车(7201.T)在中国合资企业总裁中村公泰(Kimiyasu Nakamura)周二对记者表示,计划从日本出口电动车Leaf,在中国市场进行销售.

中国是日产汽车最大的市场,该公司在中国占有6.2%的市场份额,高于同为日本汽车厂商的丰田汽车(7203.T).(完)