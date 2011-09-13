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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 16:38 BJT

〔表格〕英国8月CPI较前月上升0.6%,较上年同期升4.5%

路透伦敦9月13日电---英国国家统计局周二公布:

* 英国8月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.6%;较上年同期升4.5%(预估亦为升4.5%)

* 英国8月零售物价指数(RPI)较前月上升0.6%,较上年同期上升5.2%(预估为升5.1%)

以下为详细数据:

8月 7月

CPI(HICP)

较前月% 0.6 持平

较上年同期%　　　 4.5 4.4

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.7 持平

较上年同期% 3.1 3.1

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.6 -0.2

较上年同期%　　　 5.2 5.0

指数 236.1 234.7

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.6 -0.3

较上年同期%　 5.3 5.0

市场预估:

较上月% 较上年同期%

CPI 0.6 4.5

RPI 0.5 5.1

RPIX 0.5 5.2 (完)

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--编译 孙茉莉;审校 吴云凌

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