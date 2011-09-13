〔表格〕英国8月CPI较前月上升0.6%,较上年同期升4.5%

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透伦敦9月13日电---英国国家统计局周二公布:
* 英国8月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.6%;较上年同期升4.5%(预估亦为升4.5%)
* 英国8月零售物价指数(RPI)较前月上升0.6%,较上年同期上升5.2%(预估为升5.1%)
以下为详细数据:
8月 7月
CPI(HICP)
较前月% 0.6 持平
较上年同期% 4.5 4.4
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% 0.7 持平
较上年同期% 3.1 3.1
零售物价指数(RPI)
较前月% 0.6 -0.2
较上年同期% 5.2 5.0
指数 236.1 234.7
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% 0.6 -0.3
较上年同期% 5.3 5.0
市场预估:
较上月% 较上年同期%
CPI 0.6 4.5
RPI 0.5 5.1
RPIX 0.5 5.2 (完)
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--编译 孙茉莉;审校 吴云凌
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