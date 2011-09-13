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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 14:58 BJT

〔法国数据〕7月经常帐赤字扩大至45亿欧元,6月为赤字34亿--央行

路透巴黎9月13日电---法国央行公布,法国7月经常帐赤字扩大至45亿欧元,6月为赤字34亿欧元.

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