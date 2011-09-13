〔表格〕英国7月全球商品贸易逆差为89.22亿英镑,高于预期

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透伦敦9月13日电---英国国家统计局周二公布:
* 英国7月全球商品贸易逆差为89.22亿英镑(预估为逆差85亿英镑);6月为逆差88.73亿英镑
* 英国7月对非欧盟地区的贸易逆差为55.05亿英镑(调查预估为逆差54.5亿英镑);6月为逆差57.18亿英镑
* 英国7月全球商品贸易逆差为12月以来最大
贸易收支数据如下(单位为百万英镑):
7月 6月 (6月前值)
商品贸易收支 -8.922 -8.873 (-8.873)
出口 25.373 24.021 (24.021)
进口 34.295 32.894 (32.894)
对欧盟贸易收支 -3.417 -3.155 (-3.155)
扣除石油及不稳定因素 -8.243 -7.678 (-7.678)
对非欧盟国家: 7月 6月 (6月前值)
商品贸易收支 -5.505 -5.718 (-5.718) (完)
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--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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