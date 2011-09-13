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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 16:38 BJT

〔表格〕英国7月全球商品贸易逆差为89.22亿英镑,高于预期

路透伦敦9月13日电---英国国家统计局周二公布:

* 英国7月全球商品贸易逆差为89.22亿英镑(预估为逆差85亿英镑);6月为逆差88.73亿英镑

* 英国7月对非欧盟地区的贸易逆差为55.05亿英镑(调查预估为逆差54.5亿英镑);6月为逆差57.18亿英镑

* 英国7月全球商品贸易逆差为12月以来最大

贸易收支数据如下(单位为百万英镑):

7月 6月 (6月前值)

商品贸易收支 -8.922 -8.873 (-8.873)

出口 25.373 24.021 (24.021)

进口 34.295 32.894 (32.894)

对欧盟贸易收支 -3.417 -3.155 (-3.155)

扣除石油及不稳定因素 -8.243 -7.678 (-7.678)

对非欧盟国家: 7月 6月 (6月前值)

商品贸易收支 -5.505 -5.718 (-5.718) (完)

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--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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