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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 16:10 BJT

〔IEA月报〕今明两年全球石油消费增速将低于预期,因经济放慢

路透伦敦9月13日电---国际能源署(IEA)周二称,今明两年全球石油消费增长速度将慢于预期,因全球经济成长步伐放慢.

IEA月报称,金融和经济不利因素在加剧,如果最近的供应中断状况缓解,短期内石油市场的供需平衡可能趋缓.

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