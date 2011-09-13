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亚洲 | 2011年 9月 13日 星期二 14:17 BJT

《中国2011年经济指标各方预测值一览》--9月13日

路透上海9月13日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2011年重要经济指标同比增幅的预测值:

政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值

2011年 2011年 2011年8月/2010年全年

国内生产 8% *8.9%/摩根大通/11年9月 9.6%/*10.4%

总值(GDP) 9%/瑞银/8月 (9.6%为上半年数据)

8.9%/德意志银行/8月

9.7%-9.9%/安信证券/8月

9.4%/野村证券/8月

9.6%/亚洲开发银行/7月

9.5%/交通银行金融研究中心/7月

9.5%/星展银行/7月

9.0%/巴克莱资本/7月

9.5%左右/发改委专家陈东琪/7月

9.3%左右/国家信息中心预测部副主任祝宝良/7月

9.3%/ING/7月

9.63%/人民大学/7月

9.3%左右/国家信息中心/6月

9.5%/农业银行战略规划部/6月

9.2%/中金首席经济学家彭文生/6月

8.7%/瑞士信贷/6月

9.2%/花旗银行/6月

9%/摩根士丹利/6月

9%/经济合作暨发展组织(OECD)/5月

9.4%/高盛/5月

9.3-9.4%/央行货币政策委员会委员李稻葵/5月

9%左右/国研中心宏观研究部部长余斌/5月

9.3%/世界银行/4月

9.8%/法国兴业银行/4月

9.6%/IMF/11年4月

9%/恒生银行/4月

9%以上/中国银行/3月

9.8%左右/中国科学院/1月

居民消费 4% *5.6%/野村证券/11年9月 *6.2%/3.3%

价格指数(CPI) *5.2%/巴克莱/9月

5.2%左右/交通银行首席经济学家连平/7月

5%或略高/里昂证券/7月

超过5%/花旗/7月

4.7%/人民大学/7月

5%/瑞银证券/6月

4.8%/农业银行战略规划部/6月

4.9%左右/国家信息中心/6月

4.8%/中金首席经济学家彭文生/6月

5.6%/瑞士信贷行亚洲区首席经济分析师陶冬/6月

4.5%/摩根士丹利/6月

5.0%/德意志银行/6月

4.5%左右/央行研究生部书记焦瑾璞/5月

4.7%/高盛/5月

5.0%/世界银行/4月

5.5%/法国兴业银行/4月

4.5%/星展银行/4月

4.6%左右/亚洲开发银行/4月

4.5%/申银万国/4月

4.5%/《国际经济评论》/3月

5%/央行货币政策委员会委员李稻葵/3月

3.7%左右/中国科学院/1月

4%左右/发改委社会发展研究所所长杨宜勇/1月

工业生产者出厂 *7.3%/5.5%

价格指数(PPI)

广义货币 16%左右 *13.5%/19.7%

供应量(M2) (19.7%为2010年12月末数据)

新增人民币贷款 6.5-7万亿元/美银美林/10年11月 *5,485亿元/7.95万亿元

贸易顺差/逆差 约1,570亿美元/国家信息中心/11年7月 *177.6亿美元/1,831亿美元

约1,600亿美元/农业银行/7月

1,400-1,500亿美元左右/瑞银/6月

1,000亿美元左右/货币政策委员李稻葵/5月

1,200亿美元左右/交通银行/4月

1,500亿美元/巴克莱资本/3月

1.566亿美元/国家信息中心王远鸿/2月

社会消费品 18.5%/国家信息中心王远鸿/11年2月 *17.0%/18.4%

零售总额

固定资产投资 约25%/国家信息中心/11年7月 *25.0%/24.5%

(不含农户) (25.0%为1-8月数据)

注:1、*表示新增

2、以上数据均来自媒体的公开报导

3、机构全称:

央行--中国人民银行

央行研究局课题组--中国人民银行研究局专题课题组

统计局总经济师--统计局总经济师姚景源

国研中心--国务院发展研究中心

发改委预测组--国家发改委价格监测中心分析预测组

发改委研究所分析组--发改委投资研究所投资形势分析组

发改委研究院--发改委宏观经济研究院

社科院课题组--社科院中国经济形势分析与预测课题组

社会科学--中国社会科学院国际金融研究中心

中金--中国国际金融有限公司

中商联--中国商业联合会

经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)

IMF--国际货币基金会(完)

--整理 曾菱; 审校 曹巍浩/边竞

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