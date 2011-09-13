《日本央行焦点》央行将抵制要求仿效瑞士激进干预汇市的压力

路透东京9月13日电---瑞士央行遏制瑞郎走强的激进举措,目前尚未引发资金蜂拥买入日圆,这让日本央行如释重负,但若日圆再次飙升,它也担心政界将会施压,要求也要采取类似的强力措施.

瑞士央行设定瑞郎汇率上限,并誓言通过无限量购买外币来守护目标,这引发揣测认为,一些原寻求以瑞郎避险的投资者可能转而买入日圆.

目前为止,日圆仍保持在8月中所及纪录高位的下方,但远高于出口商乐见的水准.日本央行已发出讯号:在全球经济停滞不前之际,已做好再次放宽政策的准备,扶助出口企业.

但央行的做法很可能是进一步扩大资产购买计划,也已罗列诸多论据,说明"仿效瑞士"既不可能,也没必要.

"日本情况不同于瑞士,因为日圆是G3货币之一."熟悉日本央行思维的一位消息人士说.

"不会因为瑞士出手干预了,日本要仿效的难度就降低.没那麽简单."

首先,和瑞士央行不同的是,日本央行在外汇政策上面没有法定权力,只是代财务省执行政策而已.

其次,日本经济规模是瑞士的五倍,日圆交易量远超瑞郎.这样一来,要想在一个全球化的市场上守卫预先设定的汇价水准,几乎不可能.

最後,七国集团(G7)公开承诺汇率当由市场决定,日本身为G7一员,肩上负有一定责任.

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上周与G7财长会面时,日本财务大臣安住淳可能已发现,就算是为单边干预争取认可也非常困难,部分G7财长已经对日本上月的干预行动表示不满.

一些分析师建议,日本央行可以透过增持国外债券资产的方式,来帮助压低日圆.

但日本央行不愿意这麽做,因为行动要有效,就必须大规模买进,从而让它的资产负债表承担很大的风险.此外,这麽做还会侵犯到财务省的法定权责.

**尚未脱离险境**

日本央行已淡化瑞士致力阻升瑞郎可能带来的冲击,而市场迄今的反应则显示,市场原先担忧日圆因避险资金流入而劲扬一事并未成真.

然而,市场忧虑欧债危机,以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)将进一步放宽政策的预期,可能引发更多资金进驻日圆.

尽管日本自身经济问题不少,但该国金融市场的深度及融资成本相对稳定,使得日本对寻求投资避风港的投资人而言,不失为一颇具吸引力的选择.

日圆若再探纪录高位,造成的痛苦将比上月更甚,因全球经济放缓情况更加严重,且欧债危机眼下没有落幕迹象.

这可能迫使日本央行下月发布长期经济成长预估时,放弃经济在年底前将温和复苏的预估.

修正经济成长率之际,将适逢国会讨论如何为重建支出的关键部份筹措资金,而国会议员可能因此要求央行采取更为积极的行动.

包括高层执政党官员在内的国会议员所建议采取的措施为:积极扩充资产负债规模、增购长期政府债券、甚至直接认购政府公债.

一些分析师称,日本首相野田佳彦可能更加留意这种呼声,而且在要求进一步货币刺激举措方面更加活跃.野田佳彦担任财务大臣时避免了给人留下他要依靠日本央行的印象.

"美联储本月可能放松政策,而且瑞士采取了大胆的汇率举措.日本央行或许会成为唯一没采取任何措施的主要央行,"农林中金总合研究所经济分析师南武志说.

"若日圆再次被推高,日本央行将面临采取行动的压力,因野田佳彦看起来非常担心日圆升值对经济造成的风险."

日本央行内部曾讨论过除了扩大资产购买计划规模,还能做些什麽.部分人士并不排除若经济进一步恶化,将更积极买进债券的可能性.

但央行内部关于这类举措的好处是否多过坏处未达共识.总裁白川方明就是持怀疑态度的人之一,他在最近这次货币政策会议後说,央行已经采取了有力的货币宽松举措来抵御潜在风险.

但若市场出现更多震荡以及新的避险资金流动,可能迫使日本央行出手.

"若日圆升值,同时全球经济放缓损及日本,日本央行将身处尴尬困境,"熟知央行思维的消息人士称,"它不会自满,因为央行知道市场形势随时可能改变."(完)