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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 13:19 BJT

〔日本政经〕新首相野田佳彦重申改革承诺,寻求反对党帮助

路透东京9月13日电---日本首相野田佳彦周二重申进行财政改革的承诺,并警告指出政府将不得不增税,他同时还向反对党求助,希望能协力应对当前日本面临的问题.

野田对国会的首次政策演说并无新意.

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