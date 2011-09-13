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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 13:57 BJT

〔澳洲经济〕仍处在经济复苏轨道上--标准普尔报告

路透墨尔本9月13日电---标准普尔发布报告称,澳洲仍处在经济复苏轨道上.

标普并称与多数发达经济体不同,澳洲是在相对强劲的处境中面临着内外挑战.(完)

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