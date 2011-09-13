〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nCN1873505]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1993年以来变动一览表......................[ID:nCN1869849]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nCN1097864]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nCT0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nCN1952107]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nCT0461111]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN\]
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--整理 孙茉莉
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。
路透北京2月6日 - 根据中国国有资产管理委员会划定的公司制改制时间表，预计今年内全面完成国有企业公司制改制，将深入推进央企公司制股份制和混合所有制改制，积极探索集团层面股权多元化改革，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。