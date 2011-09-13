〔新闻稿〕标普称澳洲料将继续沿经济复苏正轨前进(更新版)

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(以下摘录自评级机构标准普尔发布的新闻稿)

墨尔本2011年9月13日电---评级机构标准普尔今日在一份题为"全球前景不确定可能令澳洲经济复苏偏离轨道"的报告中称,澳洲经济或将继续沿着复苏轨道前进,尽管海外经济体情况有令这种预估发生偏离的可能.

"与多数发达经济体不同,澳洲是在相对强劲的处境中面临着国内外挑战,"标普债信分析师Kyran Curry说."若这些风险因素成真,澳洲拥有宽松财政和货币政策作以应对的充裕空间.有关澳洲近期成长前景更令人乐观的情况是:国内需求稳健、企业和家庭体质相对健康、外部流动性充足、以及国内储蓄率高,这些因素都在支撑澳洲重要贸易夥伴的经济."

报告评估了澳洲近期的经济表现和债务状况,并讨论了威胁该国及其主要货币夥伴成长前景的因素.标普预估截至2011年6月30日财年的国内生产总值(GDP)增幅约为2%,2012财年料为3.8%.

Curry补充称,"反向经济力量带来的非同寻常的影响,令澳洲经济成长前景变得不确定.一方面,大宗商品价格高企以及对其的旺盛需求,加上强劲的商业投资输送,为成长前景提供坚实支撑.另一方面,全球金融市场欠稳定,加之欧洲和美国的成长前景趋弱,可能最终会抑制对澳洲出口的需求.全球通胀升温也可能损及中国、日本、韩国和印度等经济体,这些国家是澳洲重要的亚洲贸易夥伴.(完)