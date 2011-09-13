〔中国投资〕将支持中国企业投资拉美基建、农业等领域--进出口银行

路透北京9月13日电--作为拉美地区的第三大投资来源国,中国的兴趣正在从传统的能源及矿产项目向基建和农业等领域延伸.中国进出口银行副行长诸鑫强周二表示,该行将支持中国企业开展对拉美地区基础设施等领域的投资合作.

他在北京一拉美投资论坛上称,过去三年里中国对拉美投资仍集中在自然资源领域,事实上该地区的基础设施、制造业、高科技业、农业、旅游和金融等产业也存在巨大的投融资缺口.

"中国人多地少是不争事实,而拉美人少地多,...农业合作有广阔前景."他表示,"我们不仅支持中国企业'走出去',同时我们也愿意提供买方信贷和卖方信贷,支持(拉美)当地企业和中方合作."

诸鑫强并称,未来可参照"中国-东盟投资合作基金"模式,研究建立中拉(中国-拉美)产业合作和投资基金.中国-东盟投资合作基金由中国总理温家宝于2009年4月博鳌亚洲论坛上宣布设立,总规模为100亿美元.

"拉美已经成为中国企业对外投资最主要的区域之一."中国发改委利用外资和境外投资司司长孔令龙在同一场合表示.据统计,2010年中国企业对拉美地区投资达105.4亿美元,比上年增长43.8%,占当年中国对外直接投资总额的15.3%.

孔令龙并补充,未来中国除继续在拉美地区巩固和深化能源和矿产投资成果外,还要稳步推进粮食种植和物流体系方面的合作,把中拉的农业合作提高到新的水平.同时积极地开展化工、冶金、汽车、机械等方面的投资合作.

今年5月联合国在一份报告指出,拉丁美洲及加勒比海地区的外商直接投资(FDI)今年可望成长达25%,因中国在这方面投资上份量增加.近年来,由于中国等对大宗商品需求若渴的国家需要更多原材料,制造业者寻找成本更低的地区来生产产品,使得外国投资者资金大量涌入这个区域.[ID:nCT0437955](完)