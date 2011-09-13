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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 15:13 BJT

〔欧洲股市〕法国银行股周一剧挫後反弹

路透巴黎9月13日电---法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)股价大涨4.5%;法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)大涨5.6%;法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)大涨6%,周一均曾下跌.(完)

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