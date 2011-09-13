〔中国票据市场〕转贴利率高位震荡,季末临近机构收紧信贷规模

路透上海9月13日电---中国票据市场转贴利率周二继续高位震荡,成交寥寥.业内人士表示,信贷规模日趋紧张,且市场内优良票源匮乏,打压了机构收票意愿,市场呈有价无市状态.

交易员并称,虽然资金面较宽松,但9月以来,各家银行对信贷规模的管控,从未放松过,随着三季度末临近,收紧力度加大,多家机构几乎停止收票.而转帖利率也飙升至10%-11%的高位.

"(信贷规模)从前是月末紧张,这次从月初就开始收紧了,"东北一银行交易员称.

中国8月新增人民币贷款高于预期,但货币供应量M2和M1增速仍继续走低,显示政策紧缩效应仍在持续显现,当月新增信贷反弹应不是趋势性变化,近期政策面维稳或成主基调.[ID:nCN1958065]

华南一交易员并指出,近日央行将保证金纳入存款准备金上缴范围後,银行承兑汇票开票量急剧下跌,优质票源匮乏,也抑制了机构成交意愿.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.0014/8.5082 9.4447/8.9791 9.6916/9.0273

上日 8.9796/8.5093 9.4327/8.9791 9.6916/9.0273

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变动 +2.18/-0.11 +1.2/0 0/0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5483%,较上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2871/3.2061 3.5460/3.4610

上日 3.4200/3.3410 3.5821/3.5181

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)