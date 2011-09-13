〔外汇期权〕市场冒险意愿小升扶助现汇上涨,导致期权卖盘重现--IFR

IFR伦敦9月13日电---今日市场恢复了一点冒险意愿,扶助现汇市场收复部分近期的失地,同时导致外汇期权卖盘重现.

欧元/美元尚未重新站上1.3700,但已远离周一触及的底部1.3495,一个月期价平期权隐含波动率从18.0%跌回16.7%.一年期价平期权波动率从16.15%跌回15.7%.风险逆转指标(RR)跌速较缓,一个月期/delta值0.25的期权RR从周一所创纪录高位4.0%降回3.9%,偏向欧元卖权,三个月期RR则报4.25%,为纪录高位,一年期RR从4.4%降至4.1%,偏好欧元卖权.市场传言海外市场的一些较长期卖权合约卖盘亦是令RR承压的因素.

一个月期英镑/美元期权波动率昨日涨1.0%,至12.6%,目前为止变动不大,尽管现汇温和反弹.

一个月期欧元/英镑期权波动率约在12.35%,周一涨2.0%至12.5%.

一个月期澳元/美元期权波动率目前仅自周一高位16.75%下滑0.25%,但如果现汇继续自1.0256低位反弹,波动率有可能续跌.

美元/日圆现汇在77.00和77.25日圆附近的窄幅区间波动,这两个水准均为期权合约行权价.一个月期价平期权波动率从昨日的11.85%回到11.3%.相比实际波动率,短期隐含波动率估值依然过高.(完)

--编译 白云; 审校 王冠中

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]