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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 15:19 BJT

〔意大利金融〕财政部证实经济部长上周与中投在内的中方代表会晤

路透罗马9月13日电---意大利财政部官员周二证实,经济部长特雷蒙蒂上周与中国代表团会晤,但该官员拒绝就会议内容发表评论.

另外,接近此事的第二名消息人士表示,中方代表团包括中投公司首席执行官楼继伟,以及负责投资和固定收益的官员.

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