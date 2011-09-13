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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 15:14 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元与美元持稳,市场关注点仍在希腊债务问题

路透苏黎世9月13日电---瑞郎周二兑欧元和美元窄幅波动,之前欧元兑美元摆脱上日触及的七个月低点.上日市场对希腊可能违约的担忧升级,使欧元受到打击.

自9月6日以来瑞郎的表现一直紧跟欧元,当时瑞士央行为欧元/瑞郎汇价设定了1.20瑞郎的下限,因瑞郎兑欧元走强已经开始影响该国出口,并有把瑞士推入衰退的风险.

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