更正(公司方):〔新加坡个股〕星展银行短期内无计划在香港发行人民币债券--高层(9月13日)

(更正:星展银行将内文第二段离岸人民币的存款额达到"140亿元"改为"400亿元",并调整人民币企业借贷部分表述.)

路透北京9月13日电---东南亚最大的银行--新加坡星展银行(DBS)(DBSM.SI)周二表示,目前该行的离岸人民币业务依靠人民币存款即可满足业务发展需要,短期内没有在香港发行人民币债券的计划.

星展银行执行总裁高博德在北京举行的新闻发布会上称,该行目前离岸人民币的存款额达到400亿元,离岸人民币贸易结算业务为约350亿元,人民币企业借贷这部分业务亦在不断壮大.

"如果以後政策有变化,中国央行可以允许外资银行作为离岸人民币的清算行,星展银行会很有兴趣申请作为新加坡的离岸人民币清算行.但目前看这种可能性很小."高博德说.

星展银行目前在香港取得约20%的离岸人民币外汇市场份额.该行是最早在新加坡和香港提供人民币贸易结算服务的银行之一,截至今年8月进账的人民币贸易关联资产超过67亿美元,较2010年底多出五倍.

此外,星展中国行政总裁张在荣称,若严格按照中国监管当局对地方融资平台公司贷款的定义,星展银行(中国)有一单地方融资平台贷款,且金额很小,若按正常还款进度,明年1月即可还完全部贷款.

"我们目前看到这家平台公司经营状况很正常,不需要我们过多的关注和担心."他说.

据新闻稿,星展银行(中国)今年上半年盈利已超越去年全年表现.上半年,星展中国净利润同比上涨160%,取得盈利新高,存款亦增加90%.同时,星展中国也明显改善了其贷款与存款比率,今年一季度已经达到贷存比75%的监管要求.

今年前九个月,星展中国在北京、广州、杭州等地新设了六个网点,使该行目前在中国的网点增至九间分行和13间支行.今年内,星展中国还将开设三间分支行.

星展银行此前称,其计划未来三年在中国的分行数量达到50个.[ID:nCN1599303](完)