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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 15:35 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元及兑日圆跌至日低,交易员称媒体报导打压欧元

路透伦敦9月13日电---欧元兑美元EUR=及欧元兑日圆EURJPY=R周二双双跌至日低,交易商称,有媒体报导暗示中国可能不同意意大利希望中国购买其国债的请求,令欧元承压.

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