〔中国债市〕人民币利率互换下跌,流动性尚宽松且欧债危机事件连连

路透北京9月13日电---中国人民币利率互换(IRS)周一下跌,其中短端跌幅大于长端.虽有数量型货币政策工具冲击市场资金面,但当前流动性尚宽松,加之欧洲债务危机新情况利空基本面预期,均助IRS全线下行.

"今天IRS低开後,整体有所下行,"华东地区一银行交易员称,"准备金率上缴基准调整後,资金面紧张程度低于市场预期.上周以来,回购利率一直在下,今天隔夜(质押式回购加权)利率都跌破3%了,IRS也在向下修正."

该交易员并指出,中秋小长期期间,欧债危机事件连连,令投资者经济预期趋负面,亦助IRS中长端下跌.

中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周二延续跌势.尽管央行今日进行了逾千亿的正回购操作,但市场流动性宽松,机构仍然能够坦然面对,回购利率不涨反跌. [CN/CN]

欧洲股市周二料开高1.4-1.9%,此前意大利请求中国购债消息助亚股和美股尾段上涨.周一欧股大跌至两年低位,因希腊债务违约的预期和意大利公债标售得标利率大涨带来的担忧令投资者全面抛售股票.[.EUCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 4.3371/4.4543 4.0975/4.1858 3.7750/3.8617 3.6967/3.7917 3.6517/3.9550

周五 4.5829/4.6914 4.2300/4.3167 3.8467/3.9433 3.7633/3.8517 3.7050/3.9792

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变动 -0.2458/-0.2371 -0.1325/-0.1309 -0.0717/-0.0816 -0.0666/-0.0600 -0.0533/-0.0242

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)