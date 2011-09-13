版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 16:14 BJT

〔英国债市〕10年期公债期货触及合约新高,稍晚英国CPI将出炉

路透伦敦9月13日电---英国政府公债期货周二盘中触及合约新高,表现优于德债.英国今日稍晚将公布通胀数据.(完)

--编译 隋芬;审校

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐