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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 15:52 BJT

〔标题新闻〕瑞典8月CPI与前月持平,较上年同期上升3.4%,均符合路透调查预估

注:消费者物价指数(CPI)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nECB001047]

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