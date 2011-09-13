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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 16:30 BJT

〔欧元债市〕意大利/德国五年期公债利差触纪录高位,意公债标售在即

路透伦敦9月13日电---意大利/德国五年期公债利差IT5YT=TWEB周二在意大利公债标售前扩大14个基点,触及444个基点的纪录高位.意大利将标售最多70亿欧元固息债券,其中包括五年期新债.(完)

--编译 肖群英; 审校 隋芬

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