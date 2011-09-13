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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 16:15 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元下滑,英国CPI数据公布之前走势脆弱

路透伦敦9月12日电---英镑兑美元周二下滑,在英国通胀数据公布之前承压.若数据疲弱,外界将益发臆测英国央行可能推出更多宽松货币政策.

英镑亦追随欧元下降,因有报导称,中国或不会同意购买意大利公债,该传闻稍早曾提振市场信心.市场仍然担心欧元区债务危机或将蔓延.

英镑兑美元GBP=D4下挫0.3%,报1.5810美元,不过持于周一所及七个半月低点1.5774上方.

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