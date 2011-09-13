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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 16:13 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑日圆扩大跌幅,日内下跌1%

路透伦敦9月13日电---EBS数据显示,欧元兑日圆EURJPY=R扩大跌幅,日内下跌1%至104.46日圆.(完)

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