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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 16:22 BJT

〔国际油市〕原油期货在IEA下调石油需求增长预估後回落

路透伦敦9月13日电---原油期货周二在国际能源署(IEA)下调石油需求增长预估後回吐升幅,随後转为下跌.[ID:nCN1961537]

布兰特原油期货LCOc1下跌0.06美元,至每桶112.19美元,美国原油期货CLc1下跌0.12美元,至每桶88.07美元.(完)

--编译 丁琦;审校

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