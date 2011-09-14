《交易视点》中国宏观数据基本符预期,流动性仍为债市短期主导--中信

路透上海9月14日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率产品周报称,中国已公布的8月份宏观和金融数据多数基本符合预期,後续债券市场短期内将以流动性为主导因素.预计利率产品收益率仍将呈下降走势,但随季末的临近,收益率下降空间有限.

**利率产品市场走势判断**

在中秋假期之前和期间，国家统计局、海关总署和央行分别公布了8月份的宏观和金融数据。通胀、新增贷款、出口增速略超预期，其馀数据则基本符合预期。

我们认为後续债券市场短期内的变化还是会以流动性为主要影响因素，近期海外的事件对于国内债市的影响更多仅体现在心理层面。

预计短期内利率产品收益率仍将呈下降走势，但是随着季末的临近，收益率下降的空间较为有限，投资者需要提防回购利率所高启导致的收益率高位持续震荡，9月份通胀较8月份难以出现明显的回落对于债市也将构成一定压力。

我们维持近期对于中等期限品种的推荐，继续看好政策性金融债（相对于国债），并建议准备部分现金以在9月底进行逆回购操作。若收益率出现较大幅度的上升，投资者可以考虑参与长期限品种博取反弹。

**利率产品一、二级市场**

上周利率产品招标中，两只3年期品种的中标利率均高于预期，其他期限品种的结果基本符合预期。随着回购利率冲高後的逐步回落，上周利率产品二级市场收益率多以下行为主，各关键期限点中只有3年期国债和金融债因为一级市场招标结果略差而升幅较为明显。

**货币市场资金利率大幅回落**

回购利率在上周一（大行补缴准备金）达到高点後持续回落，单周降幅都在40个基点以内。静态测算本周四中小型机构补缴准备金的规模比上周增加仅100多亿元，预计对资金面的冲击相对有限。即使回购利率冲高，首先幅度不会太大，其次持续时间也不会很长。

由于到期量偏小、同时各家机构出于季末考核压力以及商业银行要提前为十一长假准备资金，9月下旬市场对于资金的需求将非常旺盛，预计回购利率届时将持续维持在高位。

央行公开市场操作上连续第八周净投放资金，合计3,440亿元。上周央行重启7天正回购，将部分到期资金在月内平滑，表明央行政策方面的灵活性，也有助于提高公开市场操作的有效性。(完)

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