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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 16:28 BJT

〔全球金市〕金价在震荡交投中下跌1%,受美元走高打压

路透伦敦9月13日电---金价周二转至平盘下方,震荡交投之际下挫1%,随後反弹至每盎司1,800美元上方,美元上涨对黄金构成新的压力.

现货金XAU=曾跌至盘中低点1,795.34美元.0814GMT,下滑0.4%,报每盎司1,805.80美元.稍早一度高见每盎司1,835.19美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

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