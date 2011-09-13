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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 17:05 BJT

〔IEA月报〕今明两年全球石油消费增速料低于预期,因经济放缓(更新版)

* 2012年石油日需求增幅预估下调19万桶

* IEA上调利比亚石油产能预估

* 8月OPEC原油日产出增加16.5万桶至3,026万桶

* 7月OECD行业石油库存升至58.4天

路透伦敦9月13日电---国际能源署(IEA)周二表示,今明两年全球石油消费增速将低于预期,因全球经济成长放缓.

IEA月报称,金融和经济不利因素在加剧,如果最近的供应中断状况缓解,短期内石油市场的供需态势可能趋向平衡.

"未来数月,我们认为市场吃紧现象有可能得到缓解,"IEA石油工业及市场部门主管David Fyfe表示.

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