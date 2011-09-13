〔中国债市〕资金面略缓助现券收益率小跌,近期料以窄幅整理为主

路透上海9月13日电---中国银行间债市周二部分券种收益率略有下行,尽管央行公开市场今日回笼力度较大,但主要是为平滑到期量而进行的短期正回购,央行此举旨在维持资金面的平稳,且货币市场利率不升反降,现券市场亦受到鼓舞.

交易员指出,今日主要是中长期国债和两年期左右的央票收益率有所走低,但幅度不大,约为2个基点(bp)左右.考虑到月底将面临季末及"十一"长假备付压力的双重考验,机构并未对资金面表现出太多的乐观情绪,预计现券近期仍难有明确的方向,市场将以窄幅整理走势为主.

"最近如果没有什麽干扰因素的话,资金应该会保持一种平衡的状态,但是後面赶上季末和十一,资金面要想太松也不大可能,"华北一银行交易员称.

他指出,机构对资金面和政策面都持担忧谨慎的态度,市场仍处于偏弱市况.

中国央行公开市场周二招标的一年期央票发行收益率连续第四周持平;而七天期正回购操作放量,一方面显示出央行平衡短期资金的意愿,另一方面也贴合了部分机构的现实需求.[CN/MMTCN]

此外,华东一银行交易员并称,上周公布的宏观经济数据显示经济运行状态不差,政策面不会很快放松,债市收益率大幅下行的基础还不具备.

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.2%,与路透调查中值相符,较上月创下的37个月新高6.5%有所回落,当月CPI环比则上涨0.3%.[ID:nCN1953533]

中国8月新增人民币贷款高于预期,但货币供应量M2和M1增速仍继续走低,显示政策紧缩效应仍在持续显现,当月新增信贷反弹应不是趋势性变化,近期政策面维稳或成主基调.[ID:nCN1958065]

剩馀期限约0.2年的国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.25元,对应收益率3.4676%,成交162.53亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9671 3.2844

上日 3.0518 3.6305

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9486/3.8646

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8436/3.7936

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.4829/4.4019

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