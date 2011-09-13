〔中国汇市〕人民币兑美元续收跌,因长周末期间美元走强(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元续收跌

* 因长周末期间欧债危机升温,美元走强

* 人民币短期或进入休整期

路透上海9月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二即期汇价继续收跌,长周末期间欧债危机再趋升温,推动美元走强,人民币中间价受拖累开低,汇价延续调整态势.

交易员认为,欧元区局势不稳导致非美货币近期走势偏弱,人民币受此影响暂难有上升动力,短期内或进入休整期.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3991 6.3926 6.3995 6.3982 6.3922 6.3882

"欧元跌得挺凶的,欧元区局势不太稳,近期人民币还是会随着非美货币波动,(美元兑人民币)可能会回到6.40上方."华南一银行交易员称.

他并认为,人民币此前的持续走强,已将一度产生的贬值预期基本打消,反而使得单边升值预期再度增强,这应该也不是央行希望看到的,央行可能会选择适当放缓人民币升值步伐,打乱汇价单边上涨的节奏,重新营造双向波动中升值的局面.

东京汇市欧元周二持坚,此前在隔夜振荡走势中,一波空头回补提振欧元兑美元涨逾0.02美元,因市场寄望中国通过购买意大利公债予以支持.但交易商认为,几乎没有理由持续看多欧元.[FRX/CN]

中国各主要金融市场在9月12日因中秋假期而休市.

以下为北京时间16:53,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3285/25 6.3270

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3830/80 6.3840

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水470点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3521元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)