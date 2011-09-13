(重温稿)《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.83%,接近二级市场水平

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* 招标品种: 财政部一年期固息国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(9月14日)9:30-10:30
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间: 3.78%-3.90%
* 预测均值: 3.83%(按各家机构预测值平均)
路透上海9月13日电---中国财政部周三将招标发行一年期固息国债.路透调查显示,虽然资金面短期内显现宽松,但未来仍面临较多不确定因素,估计需求较为中性.中标利率预测均值落在3.83%附近,与二级市场接近.
北京一银行交易员称,"宽松或许是临时的,我想新债认购的热情不会很高,但上周三年的(续发国债)没发好也是因为票面太低了,这次是新发的,(需求)应该会好点."
二级市场上,剩馀期限0.84年的固息国债110018券双边报价CN110018=CFXM最新为3.85%/3.805%.
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上周300亿元三年期固息续发国债,中标利率明显高于预期,且投标倍数1.28倍,是今年以来最低.[ID:nCN1943689]
本期债为财政部今年第20期记账式附息国债,到期一次还本付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.
本期国债9月15日开始发行并计息,9月19日发行结束,并从9月21日起上市交易.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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