《外汇动态》欧元兑美元期权波动率回落,仍距离高位不远

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
0857GMT---欧元/美元期权波动率依然高企,一月期欧元/美元期权波动率EUR1MO=周一升至约18%,为2009年3月以来未见的水平,因欧元/美元EUR=现汇跌落至七个月低位.
一月期欧元/美元期权波动率周二略微走软至17.10%,但市场人士称,欧元/美元现汇价格再度下挫将推动期权波动率再次走高.
"如果欧元/美元回跌至1.35下方,我们预料其期权波动率会迅速获得提振,"一家欧洲银行的交易员指出.
风险逆转指标显示,近期走势倾向于欧元走软,一个月欧元/美元风险逆转指标EUR1MRR=ICAP报3.75%,青睐欧元卖权.
欧元/美元最新报1.3600左右,周一曾跌落至七个月低位1.3495.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
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