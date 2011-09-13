版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 17:38 BJT

《外汇动态》欧元兑美元期权波动率回落,仍距离高位不远

0857GMT---欧元/美元期权波动率依然高企,一月期欧元/美元期权波动率EUR1MO=周一升至约18%,为2009年3月以来未见的水平,因欧元/美元EUR=现汇跌落至七个月低位.

一月期欧元/美元期权波动率周二略微走软至17.10%,但市场人士称,欧元/美元现汇价格再度下挫将推动期权波动率再次走高.

"如果欧元/美元回跌至1.35下方,我们预料其期权波动率会迅速获得提振,"一家欧洲银行的交易员指出.

风险逆转指标显示,近期走势倾向于欧元走软,一个月欧元/美元风险逆转指标EUR1MRR=ICAP报3.75%,青睐欧元卖权.

欧元/美元最新报1.3600左右,周一曾跌落至七个月低位1.3495.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐