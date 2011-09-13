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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 17:44 BJT

〔意大利经济〕政府将开始讨论刺激经济和减债措施--官员

路透罗马9月13日电---意大利财政部次长Alberto Giorgetti周二对记者表示,意大利政府未来几天将开始讨论可能的进一步削减债务及激励增长的举措.

"首要问题是增长,这已在议程中,"他说道.并补充道,届时也会讨论大幅削减债务的措施.(完)

--编译 孙茉莉;审校 吴云凌

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