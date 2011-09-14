菲亚特执行长称欧元体系有脱轨风险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福9月13日电---菲亚特FIA.MI执行长马尔乔内(Sergio Marchionne)警告称，除非欧洲领导人能有效解决眼下债务危机，否则欧元统一货币体系可能“脱轨”。
马尔乔内称，市场对欧洲控制债务危机的能力缺乏信心。欧元危机已从希腊、冰岛、葡萄牙和西班牙，蔓延至意大利。
在法兰克福车展被问及欧元体系是否岌岌可危时，马尔乔内对记者称：“我认为，倘若走错了步骤，欧元体系可能会脱轨。”
“必须认真对待这些问题。目前情况不妙。面对当前的不稳定局面，以及欧盟处理危机的方式，我们没法作到完全冷静。”
谈到今明两年欧洲汽车市场时，马尔乔内说：“2011年是艰难的一年，明年情况也不会好，除非我们能消除金融市场面临的不确定性，增强市场对欧元体系的信心，而这正是目前所缺失的。”
意大利正在推进财政紧缩措施，希望避免沦入债务危机。
马尔乔内说：“全世界都在看着我们。我在法兰克福见了一些金融界人士，他们都在关注意大利，看问题如何解决。”(完)
--编译：黎黎 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。