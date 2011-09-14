菲亚特执行长称欧元体系有脱轨风险

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福9月13日电---菲亚特FIA.MI执行长马尔乔内(Sergio Marchionne)警告称，除非欧洲领导人能有效解决眼下债务危机，否则欧元统一货币体系可能“脱轨”。

马尔乔内称，市场对欧洲控制债务危机的能力缺乏信心。欧元危机已从希腊、冰岛、葡萄牙和西班牙，蔓延至意大利。

在法兰克福车展被问及欧元体系是否岌岌可危时，马尔乔内对记者称：“我认为，倘若走错了步骤，欧元体系可能会脱轨。”

“必须认真对待这些问题。目前情况不妙。面对当前的不稳定局面，以及欧盟处理危机的方式，我们没法作到完全冷静。”

谈到今明两年欧洲汽车市场时，马尔乔内说：“2011年是艰难的一年，明年情况也不会好，除非我们能消除金融市场面临的不确定性，增强市场对欧元体系的信心，而这正是目前所缺失的。”

意大利正在推进财政紧缩措施，希望避免沦入债务危机。

马尔乔内说：“全世界都在看着我们。我在法兰克福见了一些金融界人士，他们都在关注意大利，看问题如何解决。”(完)