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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 17:37 BJT

〔欧洲汇市〕意大利标售公债後欧元兑美元下跌,五年券收益率创新高

路透伦敦9月13日电---意大利周二标售公债後,欧元兑美元下滑.意大利五年期公债收益率(殖利率)触及欧元问世以来新高,突显欧元区第三大经济体面临的融资难题.

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