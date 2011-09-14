《全球经济分析》若欧洲经济暨货币联盟(EMU)解体,代价将难以估量

(本文由路透中文网编译提供)

全球经济主编 魏伦(Alan Wheatley) 编译 张敏

路透伦敦9月13日电---希腊若退出欧元区，将对欧洲经济造成不可估量的破坏，崛起的亚洲将再添吸引力，中国人民币也将加速国际化进程。

没多久之前，欧元区解体的後果还是连想都不敢想的事情。但现在已非如此。

市场越来越怀疑，希腊还能再承受多少打击经济成长的财政紧缩措施。同样的，欧元区金主--德国的国内民意和政界人士是否继续支持，通过紧急贷款和由欧洲央行出面购买债券的方式，力挺希腊和区内二线国家，也令人质疑。

欧洲央行一些内部人士也对此不满。

随着危机恶化，若结局难以预料，後果更不堪设想。

华府智库布鲁金斯学会的隆巴迪(Domenico Lombardi)指出，欧元区内各经济体联系紧密休戚相关，17个成员国任何一个退出，都相当于打开了潘多拉魔盒。

希腊不能自愿退出，也不能靠外力割除，否则意大利会成为下一个目标。如果意国被迫离开，已背负短期融通压力的法国银行业，将因为钜额意大利债券曝险而崩盘。

隆巴迪说道：「你几乎无法划清界线。正常情况下可以设计有序退出的架构，但现在已经来不及了。」隆巴迪曾任国际货币基金组织(IMF)执行董事。他认为欧元区解体的机率是五成。

**聚焦意大利**

以雷曼兄弟在2008年9月倒闭作为切入点，来评估希腊退出欧元区可能造成的後果。雷曼倒闭将全球金融体系推向悬崖边缘，并拖累全球多数地区陷入衰退。

很多投资者原以为美国政府会像当年初急售贝尔斯登一样，出手挽救雷曼，但事与愿违，加剧雷曼倒闭的冲击力。

相较之下，信用违约互换(CDS)市场反映希腊债务违约的机率高达九成以上，更进一步助长希腊将会退出欧元区的市场传言，虽然雅典当局极力否认。

伦敦谘询机构Spiro Sovereign Strategy董事总经理斯皮罗(Nicholas Spiro)指出，虽然希腊的痛苦尽人皆知，但一旦真正释放认输信号，必将引发市场混乱，而最脆弱的将是意大利。

斯皮罗说道：「由此引发的忧虑与恐慌不可估量。问题在于，人们会认为希腊发生的一切都可能在其他地方重演。这对意大利将是一场灾难。」

花旗集团首席经济学家布依特(William Buiter)表示，希腊退出欧元区通常被视为将有利于欧元汇率。

他在周二发布的报告中称：「然而我们担心，这不仅对希腊是一场金融与经济灾难，对欧元区其馀16个成员国也是如此；而且对整个欧盟以及更广的全球经济，都会产生严重的经济与政治影响。」

**中国静观其变**

摩根大通证券驻伦敦的Seamus Mac Gorain认为，如果欧洲经济暨货币联盟(EMU)分崩离析，投资者将奔向避险资产，轧平仓位，後果堪比当年雷曼破产。

他在研究报告中指出，若出现这样的「大地震」，美元将受益最多。

他写道：「第一，波动性加剧会促使投资者买回融资货币。再者，欧元区解体将削弱欧元挑战美元成为储备货币的实力。」

欧元若垮台，还会为中国加快人民币国际化开启大门。

2008年雷曼破产导致美元资金紧绷，中国随即开始大力提升人民币的交易与结算功能。

目前，中国贸易额的7%左右以人民币进行结算，如果欧元垮台，这一比例必然快速上升。

中国国务院发展研究中心世界发展研究所副所长丁一凡表示：「从战略角度来说，它(欧元垮台)有助于推动人民币国际化进程。」

实际上，丁一凡认为风险是人民币国际化步伐走得过快。「这对中国是机遇也是挑战，因为中国不想走得太快。」（完）