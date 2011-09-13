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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 18:06 BJT

〔意大利评等〕政府乐观认为,穆迪不会调降意大利评级--财政部官员

路透罗马9月13日电---意大利财政部一位高级官员表示,预计穆迪不会调降意大利的债信评级.

"我们(对此)感到乐观,"财政官员Alberto Giorgetti表示.

6月17日,穆迪将意大利的Aa2评级置于可能在90天内调降的观察名单.(完)

--编译 丁琦;审校 于春红

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