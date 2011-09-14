(重温稿)〔台湾货币市场〕短率平稳,央行适度冲销令资金水位平平

* 短率平稳,上周紧缩因子消除

* 央行冲销力道回复,整体资金水位平平

记者 张雅菁

路透台北9月13日电---台湾银行间短期利率周二平稳.在央行一年期存单标售及中秋节假期过後,资金已不如上周五紧俏,不过央行冲销力道似相对转为积极,各家呈现部位小多或小缺.

市场人士指出,在央行一年期存单标售结束後,原本预留竞标但未能得标的资金,今日开始释出在市场寻找去处.部分银行表示,申报央行存单即使比到期的金额再高一点,央行亦接受;此外,央行委托大型银行代为拆进隔夜资金的力道亦较上周五强劲,因此整体游资水位并未明显增多.

"标完一年期存单,央行收存单的情况还不错,感觉市场平平的,没有那麽多,"一本地银人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.393%,上日在0.394%;区间为0.295-0.750%,上日在0.295-0.800%.

2-7天拆款利率区间在0.388-0.810%,上日在0.388-0.830%.

央行上周五标售月度364天期定期存单加权平均得标利率为0.995%,远低于市场预期的1.04-1.07%.市场揣测外商银行拿下较大比重.[ID:nCT0397008]

**短票买气热络**

短票市场方面,票券商称,今日银行间买票意愿颇为热络,但票券商还是以利率要求相对较低的政府基金及一般法人先行承作,利率仍持稳高档的银行间承作为次,比重偏低.

"在央行开会前利率应该不会动,"一大型票券商人士称.

金融同业间承作的30天期内短票主要利率仍维持在0.86%.

央行今日共发行3,880亿台币存单,包括上周五标售的1,000亿台币央行一年期存单.相较存单到期金额3,929.8亿,存单发行馀额减少49.8亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共8,682.1亿台币,接下来依序为周三2,401亿、周四691亿、周五1,660.30亿.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为463亿台币,累计超额准备为210亿台币,加计前期1%的超额准备为1,405亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周二持平.整体市场供需变化不大,交易商以续作为主,预期本周无其他松紧因素影响下,利率将可维持平稳.

资金调度人士并表示,欧债危机恶化,引发全球股市重挫,台股亦受牵连而下跌,但目前看来对RP债市资金供给影响不大.一来主要资金供应方--投信与寿险业续将余钱注入;二来投信积极寻找非公债类承作,找券需求不见减少,RP利率暂无攀升压力.

"今天都续作为主,顶多投信的钱从左手换到右手,"一票券商交易人士说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同. (完)