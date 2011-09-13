版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 18:15 BJT

〔标题新闻〕汇丰拉美保险主管Teixeira将接替Fried出任全球保险业务主管,後者下月退休--消息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7KD1MZ]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐