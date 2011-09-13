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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 18:34 BJT

〔欧洲经济〕欧盟主席称,意大利执行改革撙节方案对欧元区很重要

路透布鲁塞尔9月13日电---欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)周一称:

* 意大利提出了很激进的预算方案,能否采纳对欧元区很重要

* 财政纪律和针对经济增长的改革对意大利来说很重要

意大利总理贝鲁斯柯尼表示:

* 意大利议会将于明天批准该预算提案

* 决心在2013实现预算平衡

* 捍卫欧元稳定是我们的共同责任.(完)

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