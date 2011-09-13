〔意大利经济〕标债付出沉重代价,凸显市场愈发担忧该国经济情况

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透罗马9月13日电---意大利周二标售公债後,五年期公债得标收益率(殖利率)触及欧元问世以来的最高水准,凸显外界对当前意大利这个欧元区第三大经济体情况的忧虑加剧.
意大利一个多月以来一直依赖欧洲央行的帮助来控制借款成本.但过去一周公债收益率飙涨暗示,金融市场的信心已不利于意大利.
意大利财政部总共标售了64.83亿欧元的BTP固息债券,略低于其目标上限70亿欧元,但其中近40亿欧元的五年期公债得标收益率创纪录高位5.60%.
认购倍数降至1.279,远低于上次标售五年期公债时的1.93.
标售结果公布之後欧元兑美元下跌,未能缓解有关欧元区债务危机仍在恶化并将再度引发银行业危机的忧虑.
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3