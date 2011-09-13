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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 18:50 BJT

〔意大利经济〕标债付出沉重代价,凸显市场愈发担忧该国经济情况

路透罗马9月13日电---意大利周二标售公债後,五年期公债得标收益率(殖利率)触及欧元问世以来的最高水准,凸显外界对当前意大利这个欧元区第三大经济体情况的忧虑加剧.

意大利一个多月以来一直依赖欧洲央行的帮助来控制借款成本.但过去一周公债收益率飙涨暗示,金融市场的信心已不利于意大利.

意大利财政部总共标售了64.83亿欧元的BTP固息债券,略低于其目标上限70亿欧元,但其中近40亿欧元的五年期公债得标收益率创纪录高位5.60%.

认购倍数降至1.279,远低于上次标售五年期公债时的1.93.

标售结果公布之後欧元兑美元下跌,未能缓解有关欧元区债务危机仍在恶化并将再度引发银行业危机的忧虑.

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