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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 18:46 BJT

〔意大利经济〕政府考虑出售国有房地产企业以降低公共债务--消息人士

路透罗马9月13日电---政府消息人士周二称,

* 意大利政府不考虑进一步出售国家控股企业的股权

* 政府在降低公共债务的选择中,考虑出售国有房地产企业

* 意大利政府最早可能在下周就出售国有资产与投资者见面.(完)

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