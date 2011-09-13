(重发)〔英国金融〕央行委员普森呼吁央行和政府采取联合行动促进信贷

(重发以跟上红条)

路透英格兰9月13日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周二表示,英国央行应立即采取更多货币刺激政策,且应扶助政府组建及资助一家新银行,来促进对中小型企业和新设企业的借贷能力,以防止经济遭受持续的伤害.

普森重申应推出更多量化宽松政策的长期立场,但还表示应采取更多行动.

普森在演讲中称,"不幸的是,目前英国和七国集团(G7)面临的经济情况非常严峻,"

普森称,英国央行未来三个月应该开始买入500亿英镑公债,倾向于购买"长期公债".

本月英国央行将利率维持在0.5%的历史低点水平,并保持资产购买存量在2,000亿英镑不变.

分析师热切观望在英国央行货币政策委员会的九位委员中,是否还有其他委员与普森一道呼吁购买更多资产.英国央行会议纪录定于下周公布.

普森在两周前的路透专栏中,呼吁全球央行官员通过更多量化宽松措施提振疲弱的全球经济.[ID:nCN1935633]

英国经济自去年9月以来几无增长,近期股市下跌和全球经济降温引发该国经济二次探底的忧虑.(完)