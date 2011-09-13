〔国际油市〕亚洲柴油9月/10月合约价差触及四个月高位,因实货买兴浓厚

路透新加坡9月13日电---亚洲柴油近月跨月价差周二升至四个月高位,得益于实货市场买入兴趣浓厚,以及有迹象显示亚洲需求趋旺.

路透数据显示,截至0830GMT,9月/10月柴油互换价差升0.14美元至每桶0.30美元,为5月10日以来最高水准.但10月/11月柴油跨月价差在正价差区间进一步下降,下跌0.02美分至负0.04美元.

10月柴油裂解价差下滑约1美元至每桶17美元下方,部分源于隔夜原油价格走高令其承压.

在该定价窗口,没有达成实货交易,尽管新加坡贸易商兴隆的激进买盘协助推动含硫0.5%等级柴油的现货价差至平价水平,为三个半月高位.

兴隆已哄抬了含硫0.5%等级柴油的价差,并在本月累计买入逾140万桶的高硫柴油.

10月柴油裂解价差下跌0.99美元,至每桶较迪拜原油升水16.34美元.

航煤裂解价差挫跌0.84美元,至每桶17.99美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 122.55 122.95 122.7 122.4 +0.35 0.29

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.15 122.55 122.3 121.7 +0.60 0.49

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.00 123.40 123.2 122.6 +0.60 0.49

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.10 124.50 124.3 123.7 +0.60 0.49

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.5 121.9 +0.60 +0.49

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.2 121.7 +0.46 +0.38 (完)