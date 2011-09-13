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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 19:19 BJT

〔英国金融〕央行委员普森呼吁央行和政府采取联合行动促进信贷

路透英格兰9月13日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周二表示,英国央行应立即采取更多货币刺激政策,且应扶助政府组建及资助一家新银行,来促进对中小型企业和新设企业的借贷能力,以防止经济遭受持续的伤害.

普森重申应推出更多量化宽松政策的长期立场,但还表示应采取更多行动.

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